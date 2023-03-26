AROUND THE TOWN

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TBS Report
26 March, 2023, 12:10 pm
Last modified: 26 March, 2023, 12:16 pm

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AROUND THE TOWN

Events happening in Dhaka

TBS Report
26 March, 2023, 12:10 pm
Last modified: 26 March, 2023, 12:16 pm
Photo: Pexels
Photo: Pexels

Art

'Atlas of Dissent', an exhibition of artworks by Dhali Al Mamoon

Venue: Bengal Shilpalay, Dhanmondi

Date: 27 February – 8 April

Time: 4 PM – 8 PM (except Tuesdays)

'Classis 10', a group exhibition featuring the works of S M Sultan, Murtaja Baseer, Samarjit Roy Choudhury, Hashem Khan, Rafiqun Nabi, Hamiduzzaman Khan, Shahabuddin Ahmed, Chandra Shekhar Dey, Mohammad Eunus and Ranjit Das
Venue: Galleri Kaya, Uttara

Date: 18 March – 2 April
Time: 11:30 AM – 7:30 PM 

Theatre

'Adam Surat', a play written and directed by Bakar Bakul 

Venue: Experimental Theater hall, Bangladesh Shilpakala Academy, Shegunbagicha

Date: 30 March - 1 April

Time: 7.30 PM

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Around the Town

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