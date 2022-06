৬ লাখ টাকার সোনা চুরি ইঁদুর বাহিনীর, নর্দমা থেকে উদ্ধার করল পুলিশ

কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুর সোনার গয়নার ব্যাগটি টেনে টেনে নর্দমায় নিয়ে যাচ্ছিল।

৫ লাখ রুপির (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ লাখ টাকা) সোনা 'চুরি' করে পালিয়েছিলছিল ইঁদুরের দল! তারপর নর্দমা থেকে চোরাই মালসহ চোরকে পাকরাও করেছে পুলিশ।

ঘটনাটা ঘটেছে ভারতের মুম্বাইয়ের গোকুলধাম কলোনির কাছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাগে করে ব্যাংকে গয়না জমা করতে যাচ্ছিলেন ৪৫ বছর বয়সি সুন্দরী প্লানিবেল। তিনি একটি বাড়ি গৃহকর্মীর কাজ করেন।

সুন্দরীর এক হাতে ছিল গয়নার ব্যাগ, আরেক হাতে বড়া পাওয়ের ব্যাগ। ব্যাংকে যাওয়ার পথে দুটি শিশুকে দেখে তাদের বড়া পাওয়ের ব্যাগটি দিতে গিয়ে ভুলে গয়নার ব্যাগ দিয়ে দেন তিনি।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Maharashtra: 10 tola gold worth Rs 5 lakhs recovered from clutches of rats in a gutter near Gokuldham Colony, Mumbai<br><br>A woman on her way to deposit jewellery in a bank gave it away to children on street, mistaking it to be bread; children threw it into garbage dump...:SI C Gharge <a href="https://t.co/Vj7uxaUJdk">pic.twitter.com/Vj7uxaUJdk</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1537314212216655873?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ব্যাংকে যাওয়ার পর সুন্দরী বুঝতে পারেন, তিনি আসলে ভুলে গয়নার ব্যাগ দিয়ে ফেলেছেন বাচ্চাদের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই শিশুদের খুঁজতে যান। কিন্তু ততক্ষণে শিশু দুটি ওই ব্যাগটি ময়লার স্তূপে ফলে দিয়ে ওই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সময় দেখতে পায় কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুর একটি আবর্জনার স্তূপ থেকে ওই সোনার গয়নার ব্যাগটি টেনে টেনে নর্দমার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ওই ফুটেজের সূত্র ধরে ময়লার স্তূপের পাশের নর্দমা থেকে গয়নার ব্যাগটি উদ্ধার করে পুলিশ। চোরাই মালসহ ধরা পড়ে চোর ইঁদুর বাহিনী।