Mullah Abdul Ghani Baradar, the Taliban's deputy leader and negotiator, and other delegation members attend the Afghan peace conference in Moscow, Russia March 18, 2021. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo

Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid said in a tweet that he will hold a news conference on Tuesday at a media centre in Kabul that was previously used by the Afghan government.

خبرتیا:

نن مازدیګر ۶:۳۰ بجې په کابل کې د رسنیو په مرکز کې زه ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویاند خپل لومړنی مطبوعاتي کنفرانس لرم، د رسنیو استازي او ژورنالستان کولای شي یاد مرکز ته تشریف راوړي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 17, 2021

Mujahid said media representatives and journalists could come to the media centre.