AROUND THE TOWN
Events happening in Dhaka
Art
'Atlas of Dissent', an exhibition of artworks by Dhali Al Mamoon
Venue: Bengal Shilpalay, Dhanmondi
Date: 27 February – 8 April
Time: 4 PM – 8 PM (except Tuesdays)
'Classis 10', a group exhibition featuring the works of S M Sultan, Murtaja Baseer, Samarjit Roy Choudhury, Hashem Khan, Rafiqun Nabi, Hamiduzzaman Khan, Shahabuddin Ahmed, Chandra Shekhar Dey, Mohammad Eunus and Ranjit Das
Venue: Galleri Kaya, Uttara
Date: 18 March – 2 April
Time: 11:30 AM – 7:30 PM
'Obscure Beauty', an exhibition of artworks by Mohammed Fakhrul Islam Mazumder
Venue: Gallery Chitrak, Dhanmondi
Date: 16 – 22 March
Time: 11 AM – 8 PM
Theatre
'Adam Surat', a play written and directed by Bakar Bakul
Venue: Experimental Theater hall, Bangladesh Shilpakala Academy, Shegunbagicha
Date: 30 March - 1 April
Time: 7.30 PM