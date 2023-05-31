Chronology of budget: From Tk786 crore to Tk7.61 lakh crore from 1972 to 2023
Finance Minister AHM Mustafa Kamal is set to place the national budget for fiscal year (2023-2024) at the Jatiya Sangsad on Thursday.
This will be the country's 52nd budget and the 24th of the Awami League government in five terms.
Tajuddin Ahmed presented the country's first budget as finance minister of the post-independence Bangabandhu government in 1972.
This budget for FY24 will be the 5th consecutive budget of incumbent Finance Minister AHM Mustafa Kamal.
The chronology of the national budget is given below along with budget size with amounts in crore:
Fiscal- Who placed-Total Size-ADP
1972-73-Tajuddin Ahmed -Tk 786cr -Tk 501cr
1973-74 -Tajuddin Ahmed -Tk 995cr -Tk 525cr
1974-75 -Tajuddin Ahmed -Tk 1,084cr -Tk 525cr
1975-76 -Dr Azizur Rahman Mollik -Tk 1,549cr -Tk 950cr
1976-77 -Maj Gen Ziaur Rahman -Tk 1,989cr -Tk 1,222cr
1977-78 -Lt Gen Ziaur Rahman -Tk 2,184cr -Tk 1,278cr
1978-79 -President Ziaur Rahman -Tk 2,499cr -Tk 1,446cr
1979-80 -Dr M N Huda -Tk 3,317cr -Tk 2,123cr
1980-81 -M Saifur Rahman -Tk 4,108cr -Tk 2,700cr
1981-82 -M Saifur Rahman -Tk 4,677cr -Tk 3,015cr
1982-83 -A M A Muhith -Tk 4,738cr -Tk 2,700cr
1983-84 -A M A Muhith -Tk 5,896cr -Tk 3,483cr
1984-85 -M Sayeduzzaman -Tk 6,699cr -Tk 3,896cr
1985-86 -M Sayeduzzaman -Tk 7,138cr -Tk 3,825cr
1986-87 -M Sayeduzzaman -Tk 8,504cr -Tk 4,764cr
1987-88 -M Sayeduzzaman -Tk 8,527cr -Tk 5,046cr
1988-89 -Maj Gen Munim -Tk 10,565cr -Tk 5,315cr
1989-90 -Dr Wahidul Haq -Tk 12,703cr -Tk 5,803cr
1990-91 -Maj Gen Munim -Tk 12,960cr -Tk 5,668cr
1991-92 -M Saifur Rahman -Tk 15,584cr -Tk 7,500cr
1992-93 -M Saifur Rahman -Tk 17,607cr -Tk 9,057cr
1993-94 -M Saifur Rahman -Tk 19,050cr -Tk 9,750cr
1994-95 -M Saifur Rahman -Tk 20,948cr -Tk 11,000cr
1995-96 -M Saifur Rahman -Tk 23,170cr -Tk 12,100cr
1996-97 -SAMS Kibria -Tk 24,603cr -Tk 12,500cr
1997-98 -SAMS Kibria -Tk 27,786cr -Tk 12,800cr
1998-99 -SAMS Kibria -Tk 29,537cr -Tk 13,600cr
1999-00 -SAMS Kibria -Tk 34,252cr -Tk 12,477cr
2000-01 -SAMS Kibria -Tk 38,524cr -Tk 17,500cr
2001-02 -SAMS Kibria -Tk 42,306cr -Tk 19,000cr
2002-03 -M Saifur Rahman -Tk 44,854cr -Tk 19,200cr
2003-04 -M Saifur Rahman -Tk 51,980cr -Tk 20,300cr
2004-05 -M Saifur Rahman -Tk 57,248cr -Tk 22,000cr
2005-06 -M Saifur Rahman -Tk 61,058cr -Tk 23,626cr
2006-07 -M Saifur Rahman -Tk 69,740cr -Tk 26,000cr
2007-08 -Mirza Azizul Islam -Tk 99,962cr -Tk 25,600cr
2008-09 -Mirza Azizul Islam -Tk 99,962cr -Tk 25,400cr
2009-10 -AMA Muhith -Tk 113,815cr -Tk 28,500cr
2010-11 -AMA Muhith -Tk 132,170cr -Tk 35,130cr
2011-12 -AMA Muhith -Tk 161,214cr -Tk 41,080cr
2012-13 -AMA Muhith -Tk 191,738cr -Tk 52,366cr
2013-14 -AMA Muhith -Tk 222,491cr -Tk 60,000cr
2014-15 -AMA Muhith -Tk 250,560cr -Tk 75,000cr
2015-16 -AMA Muhith -Tk 295,100cr -Tk 93,894cr
2016-17 -AMA Muhith -Tk 340,605cr -Tk 1,10,700cr
2017-18 -AMA Muhith -Tk 4,00,266cr -Tk 1,48,381cr
2018-19 -AMA Muhith -TK 4,64,573cr -Tk 1,73,000cr
2019-20 -- AHM Mustafa Kamal --Tk 5,23,190cr -- Tk 2,02,721cr
2020-21 --AHM Mustafa Kamal -- Tk 5,68,000cr -- Tk 2,05,145cr
2021-22 - AHM Mustafa Kamal -- Tk 6,03,681cr - Tk 2,25,324cr
2022-23 – AHM Mustafa Kamal –- Tk 6,78,064cr – Tk 2,46,066cr
AMA Muhith and Saifur Rahman presented the highest 12 budgets each at different terms of their respective governments.
Muhith, however, is the first finance minister who placed the budget for 10 consecutive fiscals since 2009 until he went on retirement after the end of last parliament.