Four years ago on this day, The Business Standard launched its online operations. On this occasion we are sharing the five most viewed videos on our YouTube channel this year.

Here is the list of the videos -

1. কেমন চলছে বন্দুকের ব্যবসা?

2. বন্দুকের রাজ্যে একদিন

3. বাংলাদেশের টাকার ইতিহাস

4. যে কারণে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা বিদেশিদের পছন্দ

5. হাজার টাকায় হাতে তৈরী চামড়ার জুতা!