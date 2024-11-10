জানা গেল নতুন ৪ উপদেষ্টার নাম

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10 November, 2024, 06:10 pm
Last modified: 10 November, 2024, 06:13 pm

জানা গেল নতুন ৪ উপদেষ্টার নাম

10 November, 2024, 06:10 pm
Last modified: 10 November, 2024, 06:13 pm

অবশেষে জানা গেল অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হতে যাওয়া সম্ভাব্য পাঁচ উপদেষ্টার চারজনের নাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত থাকছে টিবিএস নিউজ আপডেটসে। 

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