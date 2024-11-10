জানা গেল নতুন ৪ উপদেষ্টার নাম
অবশেষে জানা গেল অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হতে যাওয়া সম্ভাব্য পাঁচ উপদেষ্টার চারজনের নাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত থাকছে টিবিএস নিউজ আপডেটসে।
অবশেষে জানা গেল অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হতে যাওয়া সম্ভাব্য পাঁচ উপদেষ্টার চারজনের নাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত থাকছে টিবিএস নিউজ আপডেটসে।
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