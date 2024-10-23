ঘূর্ণিঝড় দানা: সাতক্ষীরা উপকূলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি

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23 October, 2024, 06:40 pm
Last modified: 23 October, 2024, 06:41 pm

ঘূর্ণিঝড় দানা: সাতক্ষীরা উপকূলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি

23 October, 2024, 06:40 pm
Last modified: 23 October, 2024, 06:41 pm

বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় রূপ নিয়েছে। এর প্রভাবে সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

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