ঘূর্ণিঝড় দানা: সাতক্ষীরা উপকূলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি
বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় রূপ নিয়েছে। এর প্রভাবে সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় রূপ নিয়েছে। এর প্রভাবে সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
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