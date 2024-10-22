পৃথিবীর ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

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22 October, 2024, 11:00 am
Last modified: 22 October, 2024, 11:00 am

পৃথিবীর ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

22 October, 2024, 11:00 am
Last modified: 22 October, 2024, 11:00 am

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় পৃথিবীর ডিজিটাল টুইন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি তৈরির লক্ষ্য রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

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