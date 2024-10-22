পৃথিবীর ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পৃথিবীর ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় পৃথিবীর ডিজিটাল টুইন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি তৈরির লক্ষ্য রয়েছে উদ্যোক্তাদের।
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় পৃথিবীর ডিজিটাল টুইন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি তৈরির লক্ষ্য রয়েছে উদ্যোক্তাদের।
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