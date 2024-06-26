যুদ্ধ অব্যাহত থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দুষছে হামাস

ভিডিও

26 June, 2024, 08:00 pm
Last modified: 26 June, 2024, 08:00 pm

যুদ্ধ অব্যাহত থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দুষছে হামাস

26 June, 2024, 08:00 pm
Last modified: 26 June, 2024, 08:00 pm

এই হামলার পর গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকার জন্য বাইডেনপ্রশাসনকে দুষছে হামাস। এ দিকে গাজায় চলমান যুদ্ধে অন্তত ২১ হাজার শিশুর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।  

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