দুবাইয়ে বাংলাদেশ কার্নিভালে উশৃঙ্খল আরাভ খান

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24 June, 2024, 04:50 pm
Last modified: 24 June, 2024, 05:15 pm

দুবাইয়ে বাংলাদেশ কার্নিভালে উশৃঙ্খল আরাভ খান

24 June, 2024, 04:50 pm
Last modified: 24 June, 2024, 05:15 pm

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে হট্টগোল। ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী মিলন মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে।

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