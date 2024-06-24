দুবাইয়ে বাংলাদেশ কার্নিভালে উশৃঙ্খল আরাভ খান

দুবাইয়ে বাংলাদেশ কার্নিভালে উশৃঙ্খল আরাভ খান
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে হট্টগোল। ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী মিলন মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে হট্টগোল। ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী মিলন মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে।
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