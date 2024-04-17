দুবাইয়ে ঈদের লম্বা ছুটি; বিনোদন কেন্দ্রে ভিড়

দুবাইয়ে ঈদের লম্বা ছুটি; বিনোদন কেন্দ্রে ভিড়
প্রবাসে ঈদ বিষাদের হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল আনন্দঘন ঈদ উদযাপনের। জামাত শেষে অনেকেই বেরিয়ে পড়েন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। আবার কেউ কেউ মিলিত হন আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে।
প্রবাসে ঈদ বিষাদের হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল আনন্দঘন ঈদ উদযাপনের। জামাত শেষে অনেকেই বেরিয়ে পড়েন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। আবার কেউ কেউ মিলিত হন আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে।
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