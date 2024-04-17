দুবাইয়ে ঈদের লম্বা ছুটি; বিনোদন কেন্দ্রে ভিড়

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17 April, 2024, 11:00 pm
Last modified: 17 April, 2024, 11:00 pm

দুবাইয়ে ঈদের লম্বা ছুটি; বিনোদন কেন্দ্রে ভিড়

17 April, 2024, 11:00 pm
Last modified: 17 April, 2024, 11:00 pm

প্রবাসে ঈদ বিষাদের হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল আনন্দঘন ঈদ উদযাপনের। জামাত শেষে অনেকেই বেরিয়ে পড়েন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। আবার কেউ কেউ মিলিত হন আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে।
 

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