কেন সিগারেটের বিজ্ঞাপনে আগে নারীদের এভাবে উপস্থাপন করা হতো?

পণ্যের বিজ্ঞাপনে কামুক তথা আবেদনময়ী বিভিন্ন বিষয়-আশয় রাখার প্রবণতা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূঁজিবাদী ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতর এ প্রবণতা আরো ঘোরতরভাবে লক্ষ করা যায়। অটোমোবাইল থেকে প্রসাধন সামগ্রী, ফাস্টফুড থেকে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি কেউ এর বাইরে চিন্তা করতে পারেনি। বাদ যায়নি তামাকজাত সিগারেট উৎপাদকারী কোম্পানিগুলোও। এ বিজ্ঞাপনগুলোতে সাধারণত নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। চলুন বিখ্যাত সে বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে কয়েকটির ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক, দেখা নেওয়া যাক সে বিজ্ঞাপনগুলোর অবয়বগত প্রকাশভঙ্গি।

টিপালেট (Tipalet)

Blow in her face and she'll follow you anywhere স্লোগানে টিপালেট সিগারেট কোম্পানি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল যেখানে দেখা যেত একজন পুরুষ টিপালেটের একটি সিগারেট টেনে একজন নারীর মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়ছে আর সে নারী সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার নিচে স্লোগান এবং টিপালেট সিগারেটের ছবিসহ বিবরণী। এ বিজ্ঞাপনটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। অবশ্য টিপালেটের পরিচিতিও বাড়িয়েছিল এটি।

টিপালেটের আরেকটি বিজ্ঞাপন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী অবমাননার দায়গ্রস্ত হয়েছিল। সেটির স্লোগান ছিল Give her your tipalet and watch her smoke. আগের বিজ্ঞাপনটিতে অভিনয় করা দু'জন শিল্পী-ই এ বিজ্ঞাপনটিতে মডেলিং করেছিলেন।

বেনসন অ্যান্ড হেজেজ (Benson & Hedges 100's)

বেনসন অ্যান্ড হেজেজ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় একটি সিগারেট কোম্পানি। তাদের একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছিল, ঠোঁটে সিগারেট জ্বালিয়ে গাড়ির ডিকি খুলে এক তরুণ সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া লাল অন্তর্বাস পরিহিত স্বর্ণকেশী এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে আছে। বিজ্ঞাপনটির স্লোগান ছিল Oh, the disadvantages of our longer cigarette. স্লোগানের নিচে ছিল কোম্পানির নাম - Benson & Hedges 100's. বেনসন কোম্পানির এ বিজ্ঞাপনটি কোম্পানিকে পরোক্ষ নারী অবমাননার দায়গ্রস্ত করেছিল।

বেনসন অ্যান্ড হেজেজের বিজ্ঞাপন

বেনসন অ্যান্ড হেজেজের আরেকটি বিজ্ঞাপন সমালোচনার শিকার হয়েছিল। সেখানে দু'জন তরুণ-তরুণী একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ছিল। তরুণী তরুণটির প্রতি চুম্বনাগ্রহী ভঙ্গিতে আগালেও তরুণটি দর্শকদের দিকে চেয়ে ছিল ঠোঁটের কোণায় মুচকি হাসি নিয়ে। স্লোগান ছিল – If you got crushed in the clinch with your soft pack, try our hard pack.

লাকি স্ট্রাইকের স্লোগান ছিল LIGHT UP A LUCKY, it’s light-up time!

লাকি স্ট্রাইক (Lucky Strike)

শীতল ও কোমল সিগারেট প্রস্ততকারক হিসেবে লাকি স্ট্রাইকের আলাদা সুনাম। খ্যাতি ও বিক্রি বাড়ানোর তাগিদে লাকি স্ট্রাইক কোম্পানিও সে যুগে বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচারের ক্ষেত্রে স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। লাকি স্ট্রাইকের একটি বিজ্ঞাপন ছিল এরকম সুইমিং পুলের সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা হাস্যময় একজন পুরুষকে সিঁড়ির কাছে পা মুড়ে বসে থাকা একজন নারী সিগারেট অফার করছে। এটির স্লোগান ছিল – LIGHT UP A LUCKY, it's light-up time! স্লোগানের অর্ধেক ছিল লাল কালিতে, বাকি অর্ধেক কালো কালিতে। সবকিছু মিলিয়ে লাকি স্ট্রাইকের সে বিজ্ঞাপন পশ্চিমা পিতৃতন্ত্রকে উস্কে দিয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

সালিম সুপার কিং সাইজে বাজারে সিগারেট ছেড়েছিল

সালেম (Salem)

সালেম সুপার কিং সাইজে একটু বড় আকারের সিগারেট বাজারে ছেড়েছিল। অনেকেই অভিযোগ তোলেন, সালেম তাদের সিগারেটের সে বিশেষত্বটি প্রচার করতে বিজ্ঞাপনে খানিকটা যৌনাবেদনময়ীতার প্রসঙ্গ এনেছিল। সালেমের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় – দু'জন নর-নারী হাতে দু'টো জ্বালানো সিগারেট ধরে একজন আরেকজনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার পাশে স্লোগান – Don't you wish springtime could last longer? It can Salem. সালেমের এ বিজ্ঞাপন শ্লীলতা ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে।

পাল মালের বিজ্ঞাপন সরাসরি যৌনাবেদন প্রকাশের দায়ে দোষী ছিল

পাল মাল (Pall Mall)

পাল মাল সিগারেটের একটি বিজ্ঞাপন একসময় ব্যাপক সমালোচিত ও বিখ্যাত হয়েছিল। সেখানে বন্দরপাড়ের একটি রেস্তোরাঁয় বসা দু'জন প্রেমিক যুগলের কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে। তরুণ প্রেমিক খুব সম্ভবত একজন সেনাসদস্য। সে তার পাশে বসা তরুণীকে হাত দিয়ে দুটো সিগারেট মেপে দেখাচ্ছে যার একটি ছিল আরেকটির চেয়ে খানিকটা বড়। পাল মালের স্লোগানটি হল "Something is happening in the cigarette business!" পাল মালের এ বিজ্ঞাপনটিও সরাসরি যৌনাবেদন প্রকাশের দায়ে সমালোচিত হয়েছিল।

উইনচেস্টার (Winchester)

উইনচেস্টারের বিজ্ঞাপনটি নারী অমর্যাদার মানদণ্ডে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। এটি সেসময় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এক ঝলক দেখলেই সুস্থ মস্তিষ্কের যেকেউ বলবে যে বিজ্ঞাপনটি একদম রুচিকর ও শোভন নয়। সেখানে একজন মেটে রঙের কাউবয় টুপি পরিহিত পুরুষকে ঘিরে সাতজন তরুণীকে দেখা যাচ্ছিল যারা বিভিন্ন ভঙ্গিতে লোকটিকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞাপনের স্লোগান ছিল – No woman ever says no to Winchester.

উইনচেস্টারকে ক'জন ললনা হ্যাঁ বা না করেছিল তা জানা না গেলেও এ বিজ্ঞাপনটি অনেকের দ্বারাই নিন্দার শিকার হয়েছিল।

এ বিজ্ঞাপনগুলোর ভেতর একটি কমন বা সাধারণ বিষয় লক্ষ করা যায়। সেটি হচ্ছে নারীর অবমাননাকরণ এবং নারীকে পণ্যরূপে প্রচারিতকরণ। উন্নত চিন্তাধারার সূতিকাগার ইউরোপ তথা মার্কিন মুলুকে এ ধরণের চর্চা একদম আশাতীত। এ বিজ্ঞাপনগুলো একটি ব্যাপারে আমাদের সচেতন করে – পুরোনো মানেই নান্দনিক নয়, সব পুরোনো মানবিক নয়, সব পুরোনো ক্ল্যাসিক নয়।